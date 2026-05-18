Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VARReprodução/CBF TV
CBF divulga revisão do VAR em pênalti a favor do Botafogo que foi anulado
Lance aconteceu quando a partida estava empatada em 1 a 1, no primeiro tempo
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Com lesão no pé, Júnior Santos só deverá voltar ao Botafogo depois da Copa do Mundo
Atacante, de 31 anos, não vai enfrentar Petrolero, São Paulo, Caracas e Bahia
Na mira de Palmeiras e Cruzeiro, Vitinho pode acionar a Justiça para deixar o Botafogo
Com salários atrasados, lateral-direito também atrai o interesse de clubes alemães
Villalba aproveita oportunidade no Botafogo: 'Tratei de dar a vida'
Titular, atacante participou de dois gols diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Manchester United tem interesse na contratação de Danilo
Jogador, de 25 anos, é destaque do Botafogo no ano
Neto rasga elogios ao desempenho do Botafogo: 'Trabalho com qualidade muito alta'
Goleiro considerou que time se recuperou bem da eliminação na Copa do Brasil
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