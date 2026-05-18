Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VAR - Reprodução/CBF TV

Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VARReprodução/CBF TV

Publicado 18/05/2026 23:01

Rio - A CBF divulgou a revisão do VAR no lance do pênalti a favor do Botafogo que foi anulado na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 , válida pelo Campeonato Brasileiro. O lance em questão aconteceu quando a partida estava empatada em 1 a 1, ainda no primeiro tempo.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) assinalou a penalidade porque viu falta de Gustavo Henrique em Ferraresi. O VAR do jogo, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, recomendou a revisão porque não viu infração na jogada.

Ele também chama atenção para um toque de mão de André Ramalho na bola. No entanto, explica que a bola veio a partir de uma cabeçada do próprio jogador.

Veja como foi a revisão

VAR: "Felipe, vou recomendar a revisão do lance para um possível não penal. O jogador de branco não está puxando, ele está com o braço de referência. O jogador de preto tropeça e cai. Não é a mão do jogador de branco que derruba ele. Tem uma outra situação que o defensor da frente cabeceia a bola".

Árbitro: "Ok, Fazekas, pode me dar a imagem".

VAR: "Calma, deixa eu terminar a narrativa para você saber o que eu vou fazer. O jogador da frente cabeceia a bola no próprio braço também. Então, eu vou mostrar para você os dois momentos, ok? Primeiro o puxão que você narrou e depois a cabeçada".

Árbitro: "Ah, sim. Velocidade normal, beleza. Solta em velocidade normal. Ah, tá. Tem um braço do número 3, só que é um braço de referência que está segurando na camisa. Não tem impacto para pênalti".

VAR: "E no outro lance, o jogador cabeceia no próprio braço, mas eu quero que você veja também, tá?".

Árbitro: "Já vi, Fazekas. Para mim, Felipe, esse puxão não tem impacto para tiro penal. Vou reiniciar com bola ao chão para o goleiro e vou comunicar minha decisão para o estádio, ok?".

VAR: "Ok. Também faz a narrativa que a cabeçada é do próprio braço do jogador, hein?".

Árbitro: "Ok. A narrativa vai ser que, após revisão na ARA, há uma mão sem impacto, reinício com bola ao chão para a defesa".