Matheus Martins comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2026 16:10

Rio - O futuro do atacante Matheus Martins no Botafogo pode começar a ser definido nesta terça-feira (19). A diretoria do clube carioca tem uma reunião agendada com os representantes do atleta para debater o interesse do Krasnodar, da Rússia.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Felipe Silva no programa "Fala a Fonte", da "ESPN", a equipe europeia já iniciou as conversas de bastidores e realizou encontros prévios com o estafe do jogador. O objetivo é apresentar uma oferta oficial em breve.



Para aceitar abrir as negociações pelo jovem atacante, o Alvinegro estabeleceu suas condições financeiras. O clube só aceita ouvir propostas que partam do patamar mínimo de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões na cotação atual).

O forte interesse do Krasnodar no mercado brasileiro ganha força após uma frustração recente no cenário local. A equipe russa perdeu o título do campeonato nacional no último fim de semana para o Zenit, e agora busca reforçar o setor ofensivo para a próxima temporada.

Em 2026, Matheus Martins soma 24 partidas disputadas e uma assistência com a camisa do Botafogo. O atacante balançou as redes apenas pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual marcou todos os seus quatro gols até o momento.