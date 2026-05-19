Matheus Martins comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo se reúne com agentes de Matheus Martins para avaliar investida de clube russo
Diretoria alvinegra debate futuro do atacante nesta terça-feira (19), alvo do Krasnodar
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Convocado por Ancelotti, Danilo é afastado de treinos e jogos no Botafogo
Jogador, de 25 anos, é o artilheiro do clube no ano
Botafogo e Palmeiras divergem sobre data da liberação de Barboza
Alvinegro quer que defensor dispute os dois jogos restantes da fase de grupos da Copa Sul-Americana
CBF divulga revisão do VAR em pênalti a favor do Botafogo que foi anulado
Lance aconteceu quando a partida estava empatada em 1 a 1, no primeiro tempo
Com lesão no pé, Júnior Santos só deverá voltar ao Botafogo depois da Copa do Mundo
Atacante, de 31 anos, não vai enfrentar Petrolero, São Paulo, Caracas e Bahia
Na mira de Palmeiras e Cruzeiro, Vitinho pode acionar a Justiça para deixar o Botafogo
Com salários atrasados, lateral-direito também atrai o interesse de clubes alemães
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