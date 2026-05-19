Bremer (Juventus) - Rafael Ribeiro/CBF

Bremer (Juventus)Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 19/05/2026 16:32 | Atualizado 19/05/2026 16:33

Bremer comentou sobre sua convocação na última segunda-feira (18). O zagueiro de 29 anos celebrou o momento, relembrou a grave lesão que sofreu em 2024 e afirmou que voltar à seleção era uma das suas maiores motivações



"Este é um sonho realizado. Voltar a vestir a camisa do meu país mais uma vez em uma Copa do Mundo é realmente algo muito especial. Depois da lesão, esse sempre foi um dos objetivos que eu queria alcançar e uma das maiores motivações que me impulsionaram a continuar acreditando. Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado. Em alguns momentos, pensei que seria muito difícil", disse o zagueiro





Em outubro de 2024, na vitória da Juventus contra o RB Leipzig por 3 a 2, o zagueiro saiu machucado e teve confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Bremer só retornou aos gramados 10 meses depois.



Na atual temporada, Bremer se destacou na Juventus. O zagueiro se tornou o defensor com mais participações em gols na Série A italiana, com quatro marcados e três assistências em 26 jogos nesta edição da liga italiana. Apesar do bom momento do brasileiro, a Juventus ocupa a sexta colocação e precisa de uma vitória no próximo domingo (24) para seguir sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões. Leia mais: Estudo aponta que maioria dos brasileiros aprovou a convocação de Ancelotti para a Copa Em outubro de 2024, na vitória da Juventus contra o RB Leipzig por 3 a 2, o zagueiro saiu machucado e teve confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Bremer só retornou aos gramados 10 meses depois.Na atual temporada, Bremer se destacou na Juventus. O zagueiro se tornou o defensor com mais participações em gols na Série A italiana, com quatro marcados e três assistências em 26 jogos nesta edição da liga italiana. Apesar do bom momento do brasileiro, a Juventus ocupa a sexta colocação e precisa de uma vitória no próximo domingo (24) para seguir sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões.

A Copa do Mundo será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia do Seleção Brasileira está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, pelo Grupo C, a Amarelinha enfrentará Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24.