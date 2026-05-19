Rayan em ação pelo Brasil em amistoso contra a Croácia, na última Data Fifa - Julio Aguilar / Getty Images via AFP

Rayan em ação pelo Brasil em amistoso contra a Croácia, na última Data FifaJulio Aguilar / Getty Images via AFP

Publicado 19/05/2026 14:54

Rio - Convocado por Ancelotti na última segunda-feira (18) para disputar seu primeiro Mundial, Rayan foi um dos nomes mais celebrados pela plateia na cerimônia realizada no Museu do Amanhã. Após o anúncio, o cria do Vasco celebrou a conquista e agradeceu ao Cruz-Maltino e a Fernando Diniz pelo suporte.

"Sou muito grato ao Vasco por ter me ajudado, para eu chegar aqui no Bornemouth (ING). O Diniz também. Já liguei aqui para ele, já conversei com ele, então estou muito feliz por estar vivendo esse momento. 19 anos, jogando uma Copa do Mundo, não é fácil, é para poucos.", disse Rayan, ao 'Seleção', programa do 'SporTV'.

Em seguida, o atacante revelou a tal promessa feita por Diniz, quando o comandante chegou ao Vasco. Na época, Rayan ainda não era uma das estrelas do time, como viria a se tornar, e foi surpreendido pelo treinador, que garantiu que o levaria à Seleção.

"O Diniz, desde que ele chegou no Vasco, no primeiro dia, ele falou que a primeira coisa que ia fazer seria me colocar na seleção brasileira. Desde lá, eu venho trabalhando firme e ele me ajudando bastante, com meu potencial, minha humildade. Então, desde que eu cheguei aqui (no Bournemouth), já é minha segunda convocação. E agora indo para uma Copa do Mundo. E ele me ajudou bastante", revelou.

Por fim, o atacante destacou a parceria com Endrick. Os dois se enfrentaram diversas veses nas categorias de base, se tornaram amigos e, neste ano, repetirão o feito de Ronaldo Fenômeno em 1994. Ambos serão os primeiros a disputarem uma Copa do Mundo com 19 anos desde a convocação do atacante no tetra.

"Só agradecer a esse carinho que a torcida brasileira está tendo por mim. Não só por mim, mas também pelo Endrick. A gente se conhece desde 11 anos de idade, a gente vem se enfrentando, eu pelo Vasco e ele pelo Palmeiras. Então é uma honra também estar chegando nessa Copa do Mundo com ele", declarou Rayan.