Rayan em ação pelo Brasil em amistoso contra a Croácia, na última Data FifaJulio Aguilar / Getty Images via AFP
Rayan celebra convocação, revela promessa de Diniz e agradece ao Vasco
Junto com Endrick, atacante vai repetir feito de Ronaldo Fenômeno neste Mundial
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O DIA esteve no Mercadão de Madureira para ouvir palpites e opiniões para a Copa do Mundo
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