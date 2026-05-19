Endrick em ação pela seleção brasileira - Julio Aguilar / AFP

Endrick em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP

Publicado 19/05/2026 11:31

Endrick acredita que a ida ao Lyon no meio da temporada europeia foi determinante para que ele conquistasse sua vaga na lista de jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Aos 19 anos, o jovem, que voltará ao Real Madrid na próxima temporada, vai disputar seu primeiro Mundial da carreira.

"Logo que eu cheguei, me deram tudo que precisava para me sentir bem, treinando, no dia a dia. Com sequência, tinha mais tempo jogando, e jogos em que os meus gols podiam definir o resultado. É diferente de entrar quando o jogo já está decidido. A responsabilidade é maior, mas para chegar na seleção você tem que mostrar que consegue ficar tranquilo com isso", disse o jogador ao Estadão.

Pouco aproveitado no Real pela forte concorrência no ataque, Endrick decidiu buscar mais espaço e minutos em campo para convencer Carlo Ancelotti de que poderia ir ao Mundial deste ano. Em janeiro, ele chegou ao Lyon por empréstimo.

Em 21 jogos pelo clube francês, o brasileiro marcou oito gols e oito assistências. Com isso, ele se tornou peça chave da equipe na segunda metade da temporada, que briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

O brilho no Lyon fez com que o Real Madrid acertasse o retorno do atleta ao clube para depois da Copa. No último domingo, 17, ele disputou seu último jogo com a equipe francesa. A partir desta semana, ele volta à Espanha para usar as instalações de Valdebebas e iniciar a preparação rumo ao Mundial.

Mesmo com a pouca idade, Endrick é um dos atletas mais queridos pela torcida brasileira, principalmente pelo que já fez com a camisa do Palmeiras, clube que o revelou. No entanto, o carinho também se torna pressão quando veste a camisa da seleção brasileira. Para o jogador, entrar em campo para defender o país é um grande compromisso com centenas de milhões de pessoas.

"Aumenta a responsabilidade. Mas a pressão na seleção já é máxima em cada treino. Um dia que você não treina, já pode perder a posição, porque você está treinando sempre com os melhores. Se a gente vai para o jogo, é porque já superou a pressão", declarou o atacante.

Com Endrick e companhia, o Brasil vai estrear no Grupo C da Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Na segunda rodada, a seleção enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na Pensilvânia. O último jogo do Brasil na fase de grupos é contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

Antes da Copa, a seleção disputará dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.