Entrevista coletiva de Weverton - Reprodução/GrêmioTV

Entrevista coletiva de WevertonReprodução/GrêmioTV

Publicado 19/05/2026 20:31

Porto Alegre - Weverton celebrou a oportunidade de defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo novamente. O goleiro do Grêmio foi uma das novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti , divulgada na segunda-feira (18).

"Sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei naquilo que poderia fazer e, principalmente, naquilo que Deus poderia fazer através da minha vida. Estou muito feliz. É um momento de celebrar e desfrutar. Sei do tamanho da responsabilidade que é representar um país do tamanho do Brasil", disse Weverton, em entrevista coletiva nesta terça-feira (18).

Weverton fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022. No entanto, ainda não havia sido chamado para a Seleção pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Antes de mais nada, quero agradecer a Deus. Quando cheguei aqui, em janeiro, sempre acreditei no meu potencial e na minha vida, mas é normal que às vezes as pessoas queiram tentar decidir seu futuro, aquilo que você é, o que vai ser ou o que já se acabou. Acho que esse é o bom da vida, você poder se superar, não provar para as pessoas, mas mostrar sua capacidade com muito trabalho, muita luta, muita renúncia, muito sacrifício", afirmou o goleiro.

"Também sou muito grato à toda minha família, que está aqui comigo, conhece a minha jornada. Não posso deixar de agradecer a forma e o esforço que o Grêmio fez para me contratar, para que eu pudesse ser jogador do Grêmio. À torcida, a forma como me abraçou, como me tratou todos os dias, todas as vezes que entro dentro da Arena", completou.

O goleiro se junta a Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe, com os escolhidos de Ancelotti para a Copa. Hugo Souza, do Corinthians, Bento, do Al-Nassr, e John, do Nottingham Forest, estavam na pré-lista, mas não foram chamados na convocação final.

"É verdade que nos últimos dias parece que as coisas foram se alinhando ao meu favor. Foram grandes partidas, grandes jogos, grandes defesas, enfim, que me ajudaram a chegar a esse momento, que me ajudaram a chegar a essa reta final com chance de ir à Copa", analisou ele.

"Acho que quando vem a pré-convocação, que você está na lista, começa a sonhar de outra maneira, começa a perceber uma chance mais real de você estar na Seleção. Então, a última semana, depois de bons jogos e depois de tudo que vem acontecendo, você vai criando expectativas", prosseguiu.