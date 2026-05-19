Endrick em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF
Endrick planeja parceria com Neymar pela Seleção na Copa: 'Explorar o melhor'
Atacante, de 19 anos, irá disputar primeira Copa
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