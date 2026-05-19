Endrick em treino da seleção brasileira - Divulgação / CBF

Endrick em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 19/05/2026 19:20

Rio - Presente na lista da seleção brasileira, Endrick, de 19 anos, comentou sobre a possibilidade de uma parceria com Neymar, que também foi selecionado por Carlo Ancelotti. Na opinião do atacante, que pertence ao Real Madrid, o elenco pentacampeão tem muitas alternativas de qualidade no ataque.

"Ele vai dar muitas variações no ataque. Tem muita técnica. Confunde o marcador driblando. Também finaliza muito bem. Quando estivermos juntos em campo, é explorar o melhor de cada um. Essas combinações de jogadores diferentes é que vão nos fazer sonhar com título", disse em entrevista à "ESPN".

Neymar irá disputar sua quarta Copa do Mundo. Em 2014, 2018 e 2022, o camisa 10 do Santos foi titular e peça fundamental na Seleção. Neste Mundial, o jogador não deverá ser titular da equipe de Ancelotti.

Já Endrick, de apenas 19 anos, vai participar da competição pela primeira vez. O atacante vem de uma boa temporada com o Lyon e junto com Rayan, também de 19 anos, que defende o Bournemouth, são os dois caçulas da seleção brasileira.