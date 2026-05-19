Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 19/05/2026 14:07

São Paulo - Convocado por Carlo Ancelotti para fazer parte da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, Neymar, de 34 anos, não deve entrar em campo pelo Santos, antes da competição. De acordo com informações da "TNT Sports", a decisão é para que o camisa 10 evite lesões.

Neymar fará um tratamento especial para chegar na Copa do Mundo na melhor condição possível. Ele planeja realizar uma preparação forte para poder servir o grupo de Carlo Ancelotti da melhor maneira possível.

O Santos entra em campo contra o San Lorenzo e Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, e também contra o Grêmio e o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Neymar deverá ser desfalque nestas partidas.

Na atual temporada, o camisa 10 entrou em campo em 15 partidas, anotou seis gols e deu quatro assistências. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho contra o Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida acontecerá no MetLife Stadium, na região de Nova Iorque/Nova Jersey.