Em 2025/26, João Pedro somou 20 gols e seis assistências em 49 jogos pelo ChelseaAlex Grimm / Getty Images via AFP
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