Em 2025/26, João Pedro somou 20 gols e seis assistências em 49 jogos pelo Chelsea - Alex Grimm / Getty Images via AFP

Em 2025/26, João Pedro somou 20 gols e seis assistências em 49 jogos pelo ChelseaAlex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 19/05/2026 10:23

O centroavante é um dos principais nomes dos Blues. Em 2025/26, somou 20 gols e seis assistências em 49 jogos, sendo 41 entre os titulares. Ele tem vínculo com o clube inglês até 2033.

João Pedro estava bem cotado para disputar o Mundial e, inclusive, para assumir a camisa 9 da Amarelinha ao longo da competição. Em publicação nas redes sociais, o atacante lamentou a ausência : "Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho, mas sigo tranquilo e centrado. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol".

E quem foram os atacantes convocados?

A lista divulgada por Carlo Ancelotti, no ataque, tem: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

A publicação do Chelsea



