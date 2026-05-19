Mercadão de Madureira já está no clima da Copa do Mundo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mercadão de Madureira já está no clima da Copa do MundoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 13:42

DIA esteve no Mercadão de Madureira, Zona Norte, nesta terça-feira (19) para ouvir os palpites de torcedores e cobranças por jogadores que ficaram de fora. Rio — Após semanas de espera, a seleção brasileira foi convocada para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã . A lista final do técnico Carlo Ancelotti contou com algumas surpresas e dividiu opiniões em relação à chamada de Neymar. Oesteve no Mercadão de Madureira, Zona Norte, nesta terça-feira (19) para ouvir os palpites de torcedores e cobranças por jogadores que ficaram de fora.

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A gerente de loja Juliana Ferreira, de 41 anos, foi a favor de chamar o camisa 10 do Santos para o Mundial. "Amei [a convocação], ainda mais com o Neymar. Fiquei muito feliz, faltava ele. É essencial para nós", disse. A gerente de loja Juliana Ferreira, de 41 anos, foi a favor de chamar o camisa 10 do Santos para o Mundial. "Amei [a convocação], ainda mais com o Neymar. Fiquei muito feliz, faltava ele. É essencial para nós", disse.

O Mercadão de Madureira já está no clima da Copa, com vendas de roupas e objetos que remetem à Seleção. Na entrada do espaço, há uma área com diversos objetos sobre o Brasil e festa junina. Solange Gregório, moradora de Vaz Lobo, recepciona o público para fotos e vídeos no local. Ela também elogiou a presença de Neymar na lista. "Eu achava que ele deveria ter sido convocado sim. Mal ou bem, é o Neymar", disse.

A técnica de enfermagem Yasmin Lira, 22, também gostou da presença do jogador. "Eu gostei. Acho que deveria ter levado ele mesmo", afirmou. Torcedora do Fluminense, ela destacou como desejava a convocação do goleiro do seu time, Fábio. "É o melhor goleiro do Brasil, mas acho que ficou fora por causa da idade."



A presença de Neymar na lista final foi motivo de suspense até a divulgação dos convocados. Ele não jogava pelo Brasil desde outubro de 2023 e desde então, conviveu com uma série de lesões e questionamentos sobre sua capacidade física, mas conseguiu ter uma sequência em que demonstrou estar apto para a disputa do torneio.

Apesar disso, o mecânico Cláudio Ferrares, 59, opinou que Neymar não é mais o mesmo. "É um jogador bom, mas tem muitos mais qualificados para entrarem na Seleção. Tem nome, mas já passou a fase dele", ressaltou.



Já o representante comercial Wellington Rangel, 60, foi mais direto e sugeriu Pedro, centroavante do Flamengo, no lugar do camisa 10 do Santos. "Pedro deveria ter sido chamado no lugar do Neymar. O que ele mostrou? Se for para intimidar a defesa das outras seleções, beleza, mas ele joga para ele. Se você ver as outras Copas, quando Zico era muito marcado, ele puxava os zagueiros e quem ficava livre era o 9. Isso é jogar em equipe. Neymar não faz isso, prende a bola. A época dele já passou."



Quem também acha que Pedro merecia um lugar na Copa ao invés de Neymar é o gari Marcelo da Silva Santos, 45. "Para mim, [Neymar] não merecia. É um cai cai. Quem merecia era o Pedro, e olha que sou botafoguense", disse. Ele ainda ressaltou que gostou do evento da convocação, mas opinou que a Seleção está "muito fraca". "O Neymar é bom jogador, mas no passado. Hoje em dia, não merecia ir para a Seleção", afirmou.

Surpresas na convocação

Além de Neymar, a lista também contou com outras surpresas: Rayan, que vem se destacando na Premier League pelo Bournemouth e foi chamado pela segunda vez; e o goleiro do Grêmio Weverton, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 e nunca esteve nas convocações anteriores de Ancelotti.



Entre os clubes, o Flamengo é quem tem mais convocados, com quatro: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá.



Antes mesmo de fechar a lista de 26 nomes, o técnico italiano não pôde contar com três homens de confiança. Rodrygo foi o primeiro a ficar fora, com grave lesão no joelho direito. Também do Real Madrid, Éder Militão passou por cirurgia na coxa esquerda, enquanto Estêvão correu contra o tempo para se recuperar de grave lesão na coxa direita, mas também não teve condições de ser chamado.

Programação da Seleção

Em 27 de maio, os jogadores vão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação. No dia 31, o Brasil enfrentará o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã, que vai marcar a despedida da Seleção do país.



Já no dia seguinte, a delegação irá para os Estados Unidos. A Seleção fará um amistoso com o Egito no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho. No dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, pela primeira rodada do grupo C.

* Colaborou a estagiária Ágatha Araújo