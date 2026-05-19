Mercadão de Madureira já está no clima da Copa do MundoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
A gerente de loja Juliana Ferreira, de 41 anos, foi a favor de chamar o camisa 10 do Santos para o Mundial. "Amei [a convocação], ainda mais com o Neymar. Fiquei muito feliz, faltava ele. É essencial para nós", disse.
A presença de Neymar na lista final foi motivo de suspense até a divulgação dos convocados. Ele não jogava pelo Brasil desde outubro de 2023 e desde então, conviveu com uma série de lesões e questionamentos sobre sua capacidade física, mas conseguiu ter uma sequência em que demonstrou estar apto para a disputa do torneio.
Já o representante comercial Wellington Rangel, 60, foi mais direto e sugeriu Pedro, centroavante do Flamengo, no lugar do camisa 10 do Santos. "Pedro deveria ter sido chamado no lugar do Neymar. O que ele mostrou? Se for para intimidar a defesa das outras seleções, beleza, mas ele joga para ele. Se você ver as outras Copas, quando Zico era muito marcado, ele puxava os zagueiros e quem ficava livre era o 9. Isso é jogar em equipe. Neymar não faz isso, prende a bola. A época dele já passou."
Quem também acha que Pedro merecia um lugar na Copa ao invés de Neymar é o gari Marcelo da Silva Santos, 45. "Para mim, [Neymar] não merecia. É um cai cai. Quem merecia era o Pedro, e olha que sou botafoguense", disse. Ele ainda ressaltou que gostou do evento da convocação, mas opinou que a Seleção está "muito fraca". "O Neymar é bom jogador, mas no passado. Hoje em dia, não merecia ir para a Seleção", afirmou.
Surpresas na convocação
Entre os clubes, o Flamengo é quem tem mais convocados, com quatro: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá.
Antes mesmo de fechar a lista de 26 nomes, o técnico italiano não pôde contar com três homens de confiança. Rodrygo foi o primeiro a ficar fora, com grave lesão no joelho direito. Também do Real Madrid, Éder Militão passou por cirurgia na coxa esquerda, enquanto Estêvão correu contra o tempo para se recuperar de grave lesão na coxa direita, mas também não teve condições de ser chamado.
Programação da Seleção
Já no dia seguinte, a delegação irá para os Estados Unidos. A Seleção fará um amistoso com o Egito no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho. No dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, pela primeira rodada do grupo C.
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