Neymar chora de alegria ao ser convocado para a Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Neymar chora de alegria ao ser convocado para a Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 10:36 | Atualizado 19/05/2026 13:11

Rio — Neymar publicou, nesta terça-feira (19), um registro do momento em que ouve o seu nome no anúncio dos convocados para a Copa do Mundo. Ele se emociona ao lado da sua mulher, Bruna Biancardi.



Enquanto chora, o camisa 10 recebe o apoio e os parabéns dos seus amigos que estavam presentes no local. "Um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida", destacou o craque na legenda da publicação.



Pouco depois do anúncio oficial, Enquanto chora, o camisa 10 recebe o apoio e os parabéns dos seus amigos que estavam presentes no local. "Um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida", destacou o craque na legenda da publicação.Pouco depois do anúncio oficial, Neymar ainda apareceu em uma transmissão do canal "Madhouse TV", ao abraçar o amigo Cris Guedes . "Deu tudo certo! Eu tô lá! Eu tô lá!", disse.

Neymar não defende a seleção brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023, quando se machucou na derrota para o Uruguai por 2 a 0. Na ocasião, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.



Ele demorou pouco mais de um ano para voltar a jogar e lidou com problemas físicos desde então, o que o afastou da Amarelinha.



Com Carlo Ancelotti, anunciado como novo técnico da seleção em maio de 2025, ele foi convocado pela primeira vez justamente nesta segunda-feira (18), no anúncio da lista para o torneio.

Neymar faz chamada de vídeo com Raphinha

Minutos após seu nome ser anunciado por Ancelotti, Neymar recebeu ligação de Raphinha, do Barcelona, que voltará a ser seu companheiro de Seleção nesta Copa do Mundo. A chamada entre eles apareceu em vídeo no canal do YouTube do craque do Santos.

"Vamos, c*! Tamo junto! Rapha, obrigado! Você sabe o carinho que tenho por você. Obrigado por tudo, tá? Tamo junto, vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar essa p*!", disse Neymar a Raphinha.