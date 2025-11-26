Torcedores do Flamengo fizeram festa no Galeão - Érica Martin

Torcedores do Flamengo fizeram festa no GaleãoÉrica Martin

Publicado 26/11/2025 21:20

Rio - A tarde desta quarta-feira (dia 26) foi de muitas emoções para os torcedores do Flamengo que compareceram ao 'AeroFla' para acompanhar a ida da delegação do clube carioca do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, até o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte da Cidade Maravilhosa.

Os torcedores rubro-negros tiveram dois pontos de encontro. O primeiro ocorreu no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão. A primeira cena que marcou o dia do "AeroFla" foi um verdadeiro "mar em vermelho e preto" de pessoas que cercavam o ônibus da delegação do Flamengo, na chegada ao Aeroporto do Galeão.

Posteriormente, uma histeria tomou conta de alguns torcedores que subiram no ônibus que trazia a delegação do Flamengo para o Aeroporto. Jogadores do clube carioca filmaram alguns "invasores" na parte interna do veículo, que acabou sofrendo algumas danificações.

Por fim, uma confusão aconteceu no Terminal de Cargas. No momento da dispersão dos torcedores no Terminal de Cargas, uma correria começou. Os policiais utilizaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.