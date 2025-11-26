Jorginho em ônibus do Flamengo - Reprodução / Instagram

Jorginho em ônibus do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 19:12

Rio - O volante Jorginho, de 33 anos, foi um dos jogadores do Flamengo a gravar um vídeo dentro do ônibus da delegação rubro-negra, depois que torcedores do clube carioca, que estavam no AeroFla entraram dentro do veículo. O veterano contou que ficou sem sua camisa.

“Perdi a minha camiseta, mas isso é o mínimo por vocês. Rumo à Glória Eterna. Vamos, Flamengo!”



Reprodução pic.twitter.com/V00nJi4yhn — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 26, 2025

"Perdi a minha camiseta, mas isso é o mínimo por vocês. Rumo à Glória Eterna. Vamos, Flamengo", afirmou em stories publicado em seu perfil oficial no "Instagram".

A festa dos torcedores do Flamengo no "AeroFla" que fez centenas de rubro-negros acompanharem a ida da delegação para o Aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (26) teve um momento inusitado. Alguns rubro-negros subiram no ônibus que levada o elenco e a comissão técnica. Em suas redes sociais, alguns jogadores publicaram vídeos que mostraram que alguns "invadiram" a parte interna do veículo.

Na reta final do "AeroFla", uma confusão acabou marcando a festa. No momento da dispersão dos torcedores no Terminal de Cargas, uma correria começou. Os policiais utilizaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores. Ao final do trajeto no Galeão, o ônibus do Flamengo estava com alguns danos na lataria.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.