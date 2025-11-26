Jorginho em ônibus do FlamengoReprodução / Instagram
“Perdi a minha camiseta, mas isso é o mínimo por vocês. Rumo à Glória Eterna. Vamos, Flamengo!”— Planeta do Futebol (@futebol_info) November 26, 2025
Reprodução pic.twitter.com/V00nJi4yhn
Jorginho conta que 'perdeu camiseta' depois de 'invasão' a ônibus: 'O mínimo por vocês'
Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores
