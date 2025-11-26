Torcedores do Flamengo fizeram festa antes de embarque da delegação para Lima - Érica Martin / Agência O Dia

Torcedores do Flamengo fizeram festa antes de embarque da delegação para LimaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 16:33 | Atualizado 26/11/2025 18:19

Rio - Uma confusão marcou a reta final do "AeroFla" organizado por torcedores do Flamengo para acompanhar a delegação do clube carioca rumo ao Aeroporto do Galeão, na tarde desta quarta-feira (dia 26). No momento da dispersão dos torcedores no Terminal de Cargas, uma correria começou. Os policiais utilizaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores.

Em meio a festa e euforia, alguns torcedores do Flamengo subiram no ônibus que levava a delegação para o Galeão. Ao final do trajeto no Galeão, o veículo estava com alguns danos na lataria.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.