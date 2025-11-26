Saúl filmou 'invasão' de torcedores no ônibus do FlamengoReprodução / X
Saul filma torcedores do Flamengo em “invasão” a ônibus.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025
Créditos: X/Reprodução pic.twitter.com/veGwG23Syv
Agora você pode ler esta notícia off-line
Saúl filmou 'invasão' de torcedores no ônibus do FlamengoReprodução / X
Saul filma torcedores do Flamengo em “invasão” a ônibus.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025
Créditos: X/Reprodução pic.twitter.com/veGwG23Syv
'AeroFla' delas! Torcedoras marcam presença em evento do Galeão e mostram confiança em título
Flamengo irá decidir a Libertadores neste sábado em Lima
Vídeo! Jogadores do Flamengo filmam 'invasão' de torcedores em ônibus
Rubro-Negro subiram em ônibus que levou delegação ao Galeão
Imprensa espanhola analisa empate do Flamengo e elogia trabalho de Filipe Luís
Rubro-Negro está a uma vitória simples sobre o Ceará de conquistar mais um título brasileiro
Final de 'AeroFla' tem ônibus quebrado e tumulto no Galeão
Policiais utilizaram bombas de gás e balas de borracha durante o momento de tensão
Vídeo! Torcedores sobem em ônibus da delegação do Flamengo em caminho até o Galeão
Rubro-Negro embarca para Lima em busca de título da Libertadores
Sensitiva vê possível decisão nos pênaltis e alerta Flamengo na final da Libertadores
'Um deslize e o título vai para o Palmeiras', disse Mística Rodrigues
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.