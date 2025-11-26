Saúl filmou 'invasão' de torcedores no ônibus do Flamengo - Reprodução / X

Publicado 26/11/2025 17:14 | Atualizado 26/11/2025 18:18

Rio - A festa dos torcedores do Flamengo no "AeroFla" que fez centenas de rubro-negros acompanharem a ida da delegação para o Aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (26) teve um momento inusitado. Alguns rubro-negros subiram no ônibus que levada o elenco e a comissão técnica. Em suas redes sociais, alguns jogadores publicaram vídeos que mostraram que alguns "invadiram" a parte interna do veículo.

Saul filma torcedores do Flamengo em "invasão" a ônibus.



Créditos: X/Reprodução pic.twitter.com/veGwG23Syv — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025

Saúl, Juninho e Wallace Yan divulgaram em seus perfis nas redes sociais a entrada de alguns torcedores no local. Os rubro-negros cantavam canções de incentivo e também abraçaram alguns jogadores do Flamengo durante o trajeto.

Na reta final do "AeroFla", uma confusão acabou marcando a festa. No momento da dispersão dos torcedores no Terminal de Cargas, uma correria começou. Os policiais utilizaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores. Ao final do trajeto no Galeão, o ônibus do Flamengo estava com alguns danos na lataria.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.