Faixa de campeão já está à venda para os torcedores do FlamengoJoão Alexandre Borges/Agência O Dia

Rio - Os torcedores do Flamengo já podem adquirir a faixa de tetracampeão da Libertadores. Durante o "AeroFla", nesta quarta-feira (26), as faixas foram comercializadas nos arredores do Aeroporto do Galeão, onde foi realizada a concentração da festa antes do embarque da delegação rubro-negra para Lima, no Peru.

Assim como ocorreu em 2019, 2021 e 2022, a torcida do Flamengo realizou o "AeroFla" mais uma vez para dar apoio aos jogadores e comissão técnica. A delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu por volta das 14h (de Brasília) em direção ao Aeroporto do Galeão. O voo está previsto para 17h.

A delegação do Flamengo chegará em Lima, no Peru, na noite desta quarta-feira (26), por volta de 20h25 (22h25 de Brasília). Depois, às 22h (00h de Brasília), será realizado um jantar no hotel da concentração, na capital peruana.

Já em solo peruano, o Flamengo realizará treino nesta quinta-feira (27), 15h30 (de Brasília), em La Videna. No dia seguinte, fará a sua última atividade, às 9h30, no mesmo local, e encerrará a preparação para a final da Libertadores.

O Flamengo decide o título da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. No mesmo palco em que conquistou a competição continental em 2019, o Rubro-Negro pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio.