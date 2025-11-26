Valmir Santos Soares, de 47 anos, está confiante pelo tetracampeonato continental do Flamengo - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 14:02

Rio - De olho na final da Libertadores da América, até o Batman marcou presença no 'AeroFla', nesta quarta-feira (26). Valmir Santos Soares, de 47 anos, comprou a fantasia só para apoiar o Flamengo antes do embarque dos jogadores para Lima, no Peru, onde será disputada a decisão.

"É o meu primeiro (AeroFla). Estava doido para vir, mas sempre estava trabalhando. Hoje, não trabalhei. A família está me vendo agora, eu tinha que estar aqui", declarou o construtor, em entrevista ao DIA.

"Eu já vi vários se vestirem no meio da torcida e pensei em vir de Batman. E deu certo, todos gostaram e chamaram para tirar fotos. Muito maneiro", explicou.

Ele está confiante por uma vitória do Rubro-Negro sobre o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima. "É tudo nosso", disse. O vencedor da decisão se tornará o primeiro clube do país a conquistar o tetracampeonato do torneio continental.

