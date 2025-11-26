Rossi não se incomodou com o adiamento do título brasileiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi não se incomodou com o adiamento do título brasileiro do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2025 09:39 | Atualizado 26/11/2025 09:40

Flamengo ficou a um gol de conquistar o título do Brasileirão com duas rodadas de antecedência. Entretanto, o empate em

. Entretanto, o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG adiou a definição, o que Rossi considerou algo positivo pensando na final da Libertadores.

Com a conquista praticamente garantida, o goleiro argentino acredita que uma celebração antecipada poderia atrapalhar o mental do grupo para o confronto de sábado contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

"A verdade é que isso aí não pode nos atrapalhar, se fossemos campeões hoje. O jogo de sábado é completamente diferente, uma final que a gente tem para desfrutar. Quem sabe é bom por um lado, para não dar uma relaxada na cabeça? Estamos no fim de ano, muito cansativo e com muita pressão para a gente", analisou Rossi.



"Então, agora, é descansar a cabeça. Pensar no jogo de sábado, descansar, que a gente fez um jogo grande hoje para ficar mais perto do título".

Mesmo com a possibilidade do título, o Flamengo entrou em campo com um time misto e saiu perdendo por 1 a 0. Mas, no segundo tempo, o técnico Filipe Luís colocou alguns titulares e o time pressionou até empatar, mas teve pouco tempo para buscar a virada.

"A gente ainda mereceu muito vencer o jogo, mas as oportunidades criadas não foram aproveitadas, com bolas na trave e defesas do goleiro. Fizemos um grande jogo, tentamos até o final, arrancamos um empate. Somamos pontos, o que é o mais importante, e o Palmeiras voltou a tropeçar", analisou Rossi.

