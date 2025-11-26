Bruno Henrique marcou no empate com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão - Adriano Fontes/Flamengo

Bruno Henrique marcou no empate com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 36ª rodada do BrasileirãoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/11/2025 08:30

Rio - O Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o título brasileiro de 2025. Após o empate com o Atlético-MG por 1 a 1 , nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro aumentou a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras para cinco pontos e, agora, depende de si para faturar o título de forma antecipada.

Com o empate diante do Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo viu as chances de título aumentarem para 95,9%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O Alviverde, por sua vez, tem apenas 2,9%. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem 1,2% e acompanha a briga bem de longe.

O Flamengo pode conquistar o título na próxima rodada. Em caso de vitória sobre o Ceará, quarta-feira (3), no Maracanã, será campeão em qualquer cenário. Porem, o Rubro-Negro pode conquistar o título mesmo em caso de tropeço. Se empatar, será campeão em caso de empate ou derrota do Palmeiras, desde que o Cruzeiro não vença seus dois próximos jogos, contra Ceará (fora) e Botafogo (em casa).

Já em caso de derrota, o Flamengo precisará de uma combinação. Caso perca e o Palmeiras vença, a definição ficará para a última rodada. Porém, caso perca e o Verdão empate ou seja derrotado pelo Atlético, o Rubro-Negro será campeão desde que o Cruzeiro não vença seus dois próximos jogos, contra Ceará (fora) e Botafogo (em casa).

O melhor cenário é a vitória sobre o Ceará, quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para conquistar o título dentro de casa e não precisar decidir fora contra o Mirassol, no dia 7. Antes, o Flamengo decide o título da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.