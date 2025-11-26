Leo Pereira falou sobre o 'AeroFla' - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/11/2025 22:21

Rio - O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, abordou a situação do "AeroFla", realizado nesta quarta-feira (dia 26), e que contou com a invasão de torcedores do clube carioca. De acordo com a "FlaTV", cerca de 20 rubro-negros entraram dentro do veículo. O defensor admitiu que a situação acabou passando um pouco do limite.

"Você está no calor da emoção ali, das emoções do torcedor, e acredito que essa não seja a melhor maneira de nos incentivar, né, invadindo o ônibus pelo teto. Mas, enfim, é algo que a gente não conseguiu controlar no momento. É tentar prevenir, tentar fazer com que não aconteça novamente, porque de repente pode machucar alguém, até o próprio torcedor pode cair em cima do ônibus", disse o jogador.

O ônibus, que levava a delegação do Flamengo, acabou sofrendo alguns danos, porém, Léo Pereira fez questão de ressaltar que não houve prejuízos consideráveis no ocorrido.

"Mas não aconteceu nada demais. Realmente só invadiram, nos incentivaram, palavras de apoio, de incentivo. E, com certeza, não só isso, mas a festa que a torcida fez hoje foi marcante, ficará para a história e com certeza vai", concluiu.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.