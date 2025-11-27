Filipe Luís ao lado de José Boto - Adriano Fontes/ Flamengo

Filipe Luís ao lado de José BotoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 27/11/2025 13:09

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, rasgou elogios ao falar de Filipe Luís. Em entrevista ao jornal português 'A Bola', o dirigente destacou que o treinador tem um talento enorme e com nível para treinar na Europa.

"O Filipe é um treinador jovem, com apenas um ano de profissão, mas com um talento enorme. Trabalhei com muitos treinadores e considero que ele está ao nível dos melhores, com muito para evoluir ainda, mas já com um nível que lhe permite claramente treinar na Europa", disse Boto.

Questionado pelo jornal de poderia treinar o Benfica, Boto foi direto: "Bom, se treina o Flamengo, é perfeitamente capaz de treinar o Benfica".

O dirigente português também falou sobre a vida na Cidade Maravilhosa. José Boto assinou com o Rubro-Negro em janeiro, mas chegou ao Rio já no fim de dezembro de 2024.

"O Rio tem um misto de natureza com grande cidade que é único no mundo, é talvez a cidade mais linda que já vi, e eu conheço o mundo. Não me sinto carioca ainda até porque há quase um ano que estou aqui e ainda não pus os pés na praia, porque além de não ser grande fã, não tenho muito tempo e há um assédio grande por parte dos torcedores, para o bem e para o mal, mas quero fazê-lo, é obrigatório".

"Moro a cerca de 30 minutos do centro de treinos, para onde vou de manhã e de onde saio praticamente à noite, e depois vou quase sempre jantar fora para desanuviar, essa a minha rotina".