Filipe Luís comandou primeiro treino do Flamengo em LimaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 27/11/2025 21:38

Flamengo foi a campo pela primeira vez desde que chegou a Lima no Peru, em uma atividade fechada para a imprensa nesta quinta-feira (27). A novidade foi, o que aumenta a chance dele estar à disposição na final da Libertadores, sábado (29), contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília).

Depois da atividade, Filipe Luís falou rapidamente. O treinador recordou o momento de êxtase que vivenciou em Lima em 2019, na conquista da Libertadores quando era jogador.



"Sim, claro. Tenho lembranças muito boas daqui, do que foi aquele jogo, aquela tarde especial, um título tão sonhado. Agora vamos viver um novo momento, e espero que possa ser de muita alegria", avisou.



O técnico do Flamengo ainda aproveitou para deixar um recado para os torcedores que estarão presentes no estádio na final contra o Palmeiras.



"Que desfrutem desse momento, passa muito rápido, e que possam torcer muito pela nossa equipe. Como eu falei, que sejamos felizes", disse.