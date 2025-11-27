Rodinei teve muita dificuldade para marcar Vini Jr - AFP

Rodinei teve muita dificuldade para marcar Vini Jr AFP

Publicado 27/11/2025 19:43

na derrota do Olympiacos por 4 a 3 para o Real Madrid, na Grécia, pela Liga dos Campeões. Afinal, como lateral direito teve que marcar Vini Jr, sem muito sucesso, já que o ex-companheiro de Flamengo conseguiu duas assistências para dois dos quatro gols de Mbappé. Rodinei passou muito sufoco, na Grécia, pela Liga dos Campeões. Afinal, como lateral direito teve que marcar Vini Jr, sem muito sucesso, já que opara dois dos quatro gols de Mbappé.

Diante de tanta dificuldade, Rodinei admite que o reencontro com o atacante foi bem diferente do que ele estava acostumado nos treinos do Rubro-Negro.



"Ele é tão rápido, tão difícil de marcar. É um Vinícius Júnior completamente diferente daquele que eu marcava no Flamengo. Muito diferente. Mas parabéns por tudo o que ele conquistou, o melhor jogador do mundo. E, para mim, é uma honra dividir o campo com um jogador que, além de ser o melhor do mundo, é um amigo pessoal", disse à TNT Sports.



Rodinei viu os primeiros passos de Vini Jr nos profissionais do Flamengo e depois o acompanhou no Real Madrid. O encontro de quarta-feira (26) foi o primeiro jogando contra e não será de boas lembranças.

"Quando ele chegou ao Flamengo, eu já estava lá, em 2016. Acompanhei toda a carreira dele. Mas o Vini... Num dia como hoje, jogando com tanta liberdade, com tanta leveza, o que posso dizer? Nem sequer o toquei, mas não é uma questão de respeito", admite.