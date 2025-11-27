Rodinei teve muita dificuldade para marcar Vini Jr AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rodinei passou muito sufoco na derrota do Olympiacos por 4 a 3 para o Real Madrid, na Grécia, pela Liga dos Campeões. Afinal, como lateral direito teve que marcar Vini Jr, sem muito sucesso, já que o ex-companheiro de Flamengo conseguiu duas assistências para dois dos quatro gols de Mbappé.
Diante de tanta dificuldade, Rodinei admite que o reencontro com o atacante foi bem diferente do que ele estava acostumado nos treinos do Rubro-Negro.
"Ele é tão rápido, tão difícil de marcar. É um Vinícius Júnior completamente diferente daquele que eu marcava no Flamengo. Muito diferente. Mas parabéns por tudo o que ele conquistou, o melhor jogador do mundo. E, para mim, é uma honra dividir o campo com um jogador que, além de ser o melhor do mundo, é um amigo pessoal", disse à TNT Sports.
Leia mais: Jogador do Real Madrid irá torcer por Flamengo na final da Libertadores
Rodinei viu os primeiros passos de Vini Jr nos profissionais do Flamengo e depois o acompanhou no Real Madrid. O encontro de quarta-feira (26) foi o primeiro jogando contra e não será de boas lembranças.
"Quando ele chegou ao Flamengo, eu já estava lá, em 2016. Acompanhei toda a carreira dele. Mas o Vini... Num dia como hoje, jogando com tanta liberdade, com tanta leveza, o que posso dizer? Nem sequer o toquei, mas não é uma questão de respeito", admite.