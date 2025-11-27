Contratado em junho, Jorginho rapidamente virou peça-chave no time do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O camisa 21 foi a principal contratação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, em junho. Rapidamente tomou conta do meio-campo e virou peça-chave no time de Filipe Luís, ao lado de Pulgar. No total, pela equipe carioca, soma quatro gols e três assistências em 27 jogos, 23 como titular.
Antes de chegar ao Rubro-Negro, nunca havia entrado em campo por uma equipe brasileira. O volante viveu o auge no Chelsea, da Inglaterra - quando conquistou os principais títulos da carreira, em 2021. Além disso, foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo naquela temporada, atrás somente de Lionel Messi e Robert Lewandowski, respectivamente.
No início, Jorginho acumulou passagens por Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli, todos da Itália. Depois, foi para os Blues, fez história e se transferiu para um rival no futebol inglês: o Arsenal, onde estava até fechar com o Flamengo.
Em alta, ele espera agora conseguir aumentar a coleção de taças contra o Palmeiras, no sábado (29). A final da Libertadores será às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Caso tudo dê certo, sentirá pela primeira vez o gostinho de levantar um troféu por um time do país em que nasceu. E logo o mais importante entre todos os títulos possíveis no futebol sul-americano.
