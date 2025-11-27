Torcedores do Flamengo fazem festa em Lima - Adriano Fontes/Flamengo

Torcedores do Flamengo fazem festa em LimaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 27/11/2025 07:38 | Atualizado 27/11/2025 07:58

Peru - O Flamengo contou com a recepção de centenas de torcedores em Lima na sua chegada a capital peruana na noite na última quarta-feira (26). Neste sábado (29), o Rubro-Negro irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília).

fotogaleria

A delegação chegou a Lima por volta das 22h (de Brasília) e chegou ao hotel em que ficará hospedado até a decisão uma hora de pois. Os jogadores e a comissão técnica foram recebidos por torcedores que iniciaram uma caminha pela cidade às 19h (de Brasília).

A festa contou com fogos de artifícios e sinalizadores. Danilo, Léo Pereira e Wallace Yan pararam para falar com torcedores do Flamengo. Do lado de dentro do hotel, Saúl, Jorginho, Evertton Araújo e Bruno Henrique atenderam os rubro-negros com fotos e autógrafos.

O Flamengo viajou com todos os jogadores do elenco, incluindo Pedro, que não deve ter condições de jogar a final por causa de uma lesão na coxa esquerda, e Plata, que está suspenso. O elenco rubro-negro vai treinar nos próximos dois dias no CT da seleção peruana, mesma estrutura que usou em 2019.