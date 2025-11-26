Torcedoras do Flamengo compareceram ao AeroFla - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 18:13

Rio - O AeroFla desta quarta-feira (dia 26) não foi marcado apenas pela presença de torcedores do sexo masculino do Flamengo. Centenas de mulheres compareceram ao Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão para dar a última força a delegação que tentará o tetracampeonato da Libertadores, em Lima, neste sábado (dia 29), às 18 horas (de Brasília).

Bárbara Neves foi uma delas e levou o seu pequeno filho Gabriel Neves de apenas 1 ano e 8 meses. Toda a família da torcedora já comemorou títulos da Libertadores do Flamengo, porém, agora pode ser a primeira vez do seu pequeno filho.

"Viemos prestigiar o Flamengo. Ele já gosta do Mengão desde a barriga. O irmão é torcedor doente, eu e o pai também. Ele dorme com o hino e não quer usar outra roupa, só a do Flamengo", afirmou Bárbara.

As amigas e torcedoras do Flamengo, Joice da Costa e Letícia Muniz também estiveram presentes na Terminal de Cargas do Galeão para participar da festa.

"Minha primeira vez aqui. Estou muito feliz por poder estar perto, ver eles. Só quem é rubro-negro consegue entender esse sentimento. Estamos confiantes, vamos partir para cima, com foco total. Bruno Henrique foi decisivo, estamos contentes", disse Letícia Muniz.

Torcedora desde que nasceu, Joice acredita que o Flamengo irá levar a melhor sobre o Palmeiras e arriscou até um palpite sobre a final. "O sentimento de estar aqui para apoiar e dar força para o Flamengo é inexplicável. Torço desde o ventre. Vamos ser campeões, eu creio em um 3 a 1", afirmou.

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.