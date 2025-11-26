Torcedores do Flamengo sobem em ônibus da delegaçãoÉrica Martin / Agência O Dia
Torcedores do Flamengo sobem em ônibus e fazem festa.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025
Créditos: Erica Martin pic.twitter.com/x4MUMQcD3b
fotogaleria
Vídeo! Jogadores do Flamengo filmam 'invasão' de torcedores em ônibus
Rubro-Negro subiram em ônibus que levou delegação ao Galeão
Imprensa espanhola analisa empate do Flamengo e elogia trabalho de Filipe Luís
Rubro-Negro está a uma vitória simples sobre o Ceará de conquistar mais um título brasileiro
Final de 'AeroFla' tem ônibus quebrado e tumulto no Galeão
Policiais utilizaram bombas de gás e balas de borracha durante o momento de tensão
Vídeo! Torcedores sobem em ônibus da delegação do Flamengo em caminho até o Galeão
Rubro-Negro embarca para Lima em busca de título da Libertadores
Sensitiva vê possível decisão nos pênaltis e alerta Flamengo na final da Libertadores
'Um deslize e o título vai para o Palmeiras', disse Mística Rodrigues
Comerciantes já vendem faixa de campeão da Libertadores para torcedores do Flamengo
Torcedores compraram durante o "AeroFla" nesta quarta-feira (26)
