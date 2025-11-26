Torcedores do Flamengo sobem em ônibus da delegação - Érica Martin / Agência O Dia

Torcedores do Flamengo sobem em ônibus da delegaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 16:17 | Atualizado 26/11/2025 17:53

Rio - Um verdadeiro clima de euforia e festa marcou o trajeto do Flamengo na chegada ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, bairro da Zona Norte do Rio, antes da viagem para a delegação para Lima, onde o clube irá decidir a Libertadores, neste sábado (dia 29). Torcedores subiram em cima do ônibus que leva os atletas e a comissão técnica do Rubro-Negro para a capital peruana.

Torcedores do Flamengo sobem em ônibus e fazem festa.



Créditos: Erica Martin pic.twitter.com/x4MUMQcD3b — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025

fotogaleria

O Flamengo iniciou o seu trajeto saindo do Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, bairro da Zona Sudoeste do Rio, por volta das 14 horas (de Brasília). Os torcedores rubro-negros se concentraram inicialmente no Terminal Aroldo Melodia, localizado na Ilha do Fundão, e depois migraram para o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

Ao se depararem com o ônibus que trazia a delegação do Flamengo para o caminho do Aeroporto, alguns torcedores do clube carioca subiram no veículo. Ao redor da delegação, centenas de rubro-negros cercaram o ônibus e continuaram fazendo grande festa para os jogadores e membros da comissão técnica.

O Flamengo irá decidir a Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No Brasileiro, o clube carioca precisa apenas de uma vitória contra o Ceará, no próximo dia 3 (quarta-feira) para celebrar seu nono título da competição.