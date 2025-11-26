O Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. E como esperado, Pedro e Gonzalo Plata também estão na delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar contra o Palmeiras, sábado (29), às 18h.
O centroavante ainda se recupera de grave lesão na coxa esquerda e seguirá com o tratamento de fisioterapia nos próximos dias. Já o equatoriano está suspenso pela expulsão contra o Racing, pela semifinal.
Alex Sandro Allan Ayrton Lucas B. Henrique Carrascal Cleiton Danilo De Arrascaeta De La Cruz Dyogo Alves E. Royal Erick E. Cebolinha Evertton Araujo G. Varela João Victor Jorginho Juninho L. Araújo L. Ortiz Léo Pereira Matheus Cunha Michael Pedro Plata Rossi S. Lino Saúl Viña Wallace Yan
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.