Publicado 26/11/2025 14:13



Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. E como esperado, Pedro e Gonzalo Plata também estão na delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar contra o Palmeiras, sábado (29), às 18h.

O centroavante ainda se recupera de grave lesão na coxa esquerda e seguirá com o tratamento de fisioterapia nos próximos dias. Já o equatoriano está suspenso pela expulsão contra o Racing, pela semifinal.



A grande dúvida para a escalação do Flamengo é Léo Ortiz. O zagueiro segue com o trabalho físico e a tendência é que atue na final da Libertadores, mesmo que seja no sacrifício.



Os relacionados do Flamengo



Confira os relacionados do #Flamengo para a viagem a Lima! PARTIIIIU IR EM BUSCA DA #GloriaEterna! pic.twitter.com/8S0dzWml5H — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2025

Alex Sandro

Allan

Ayrton Lucas

B. Henrique

Carrascal

Cleiton

Danilo

De Arrascaeta

De La Cruz

Dyogo Alves

E. Royal

Erick

E. Cebolinha

Evertton Araujo

G. Varela

João Victor

Jorginho

Juninho

L. Araújo

L. Ortiz

Léo Pereira

Matheus Cunha

Michael

Pedro

Plata

Rossi

S. Lino

Saúl

Viña

Wallace Yan