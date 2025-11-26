Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. E como esperado, Pedro e Gonzalo Plata também estão na delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar contra o Palmeiras, sábado (29), às 18h.
O centroavante ainda se recupera de grave lesão na coxa esquerda e seguirá com o tratamento de fisioterapia nos próximos dias. Já o equatoriano está suspenso pela expulsão contra o Racing, pela semifinal.
A grande dúvida para a escalação do Flamengo é Léo Ortiz. O zagueiro segue com o trabalho físico e a tendência é que atue na final da Libertadores, mesmo que seja no sacrifício.

Os relacionados do Flamengo

Alex Sandro
Allan
Ayrton Lucas
B. Henrique
Carrascal
Cleiton
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Dyogo Alves
E. Royal
Erick
E. Cebolinha
Evertton Araujo
G. Varela
João Victor
Jorginho
Juninho
L. Araújo
L. Ortiz
Léo Pereira
Matheus Cunha
Michael
Pedro
Plata
Rossi
S. Lino
Saúl
Viña
Wallace Yan