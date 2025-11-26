Raphael Oliveira (à esquerda), Caio Leonardo (centro) e Luciano Guimarães (à direita) compareceram no AeroFla - João Alexandre Borges/Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 12:45

Rio - O Flamengo já está a caminho de Lima, no Peru, para buscar o tetracampeonato da Libertadores. A torcida marcou presença no embarque, nesta quarta-feira (26), no Aeroporto do Galeão, e fez uma grande festa para motivar os jogadores. Apesar de não ter conquistado o título antecipado do Brasileirão nesta última terça (25), os torcedores acreditam que isso foi positivo para não criar clima de "oba-oba".

"Acredito que indo para a final (da Libertadores) sem o título brasileiro é melhor porque o time joga mais. Se fosse (para Lima, no Peru) com o título, o time poderia pensar que só porque já ganhou o Brasileirão não era obrigação vencer a Libertadores", disse Raphael Oliveira, de 25 anos, em entrevista ao DIA.

Raphael Oliveira marcou presença no "AeroFla" pela terceira vez. O rubro-negro esteve presente ao lado do amigo Caio Leonardo, de 26 anos, que também estava no evento pela terceira vez. Os dois também fizeram parte da festa em 2019 e 2021. Caio seguiu a linha de raciocínio do amigo e acredita que o título brasileiro ter sido adiado pode ter um efeito positivo para a final da Libertadores.

"Minha expectativa é que seja uma goleada de 4 a 0, com gol do título do Juninho. Achei que foi bom (não ter conquistado o título brasileiro). O Flamengo, às vezes, dá uma cambaleada quando tem vantagem. Então o título ter ficado para a próxima quarta-feira foi bom porque assim não relaxa", explicou Caio.

Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três, empatou um e perdeu apenas para o Fluminense. Desde a derrota no clássico, o Rubro-Negro venceu o Bragantino (3 a 0) e empatou com o Atlético-MG (1 a 1). Já o Palmeiras, por outro lado, perdeu três dos últimos cinco jogos e empatou outros dois. Luciano Guimarães, de 24 anos, acredita que o momento pode fazer a diferença na decisão da Libertadores.

"Estou confiante. Vamos amassar o Palmeiras. Abel (Ferreira) está meio chateado com a vida. Vamos ganhar de 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Juninho. Foi melhor não ter sido campeão (do Brasileirão) porque não vamos para sábado (na final da Libertadores) com salto alto, sem festa. Vamos tranquilos e concentrados", afirmou o rubro-negro, que compareceu ao "AeroFla" pela segunda vez.

O Flamengo decide o título da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. No mesmo palco em que conquistou a competição continental em 2019 contra o River Plate, da Argentina, o Rubro-Negro pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio.