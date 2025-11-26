Cauteloso, Filipe Luís pede respeito pelo Atlético-MG, que perdeu o título da Sul-Americana para o Lanús - Reprodução/Flamengo TV

Cauteloso, Filipe Luís pede respeito pelo Atlético-MG, que perdeu o título da Sul-Americana para o LanúsReprodução/Flamengo TV

Publicado 26/11/2025 17:00

Rio - Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, o Flamengo abriu cinco pontos de vantagem e está a uma vitória de conquistar o Brasileirão. O diário espanhol “Marca” analisou o duelo com o Galo e exaltou o trabalho rubro-negro. O jornal destacou que o time teve chances claras para decidir a partida, porém desperdiçou algumas oportunidades e a boa atuação do goleiro Everson evitou a vitória:

"O Flamengo começou pressionando, e o Mineiro não deu chances ao adversário. Embora o time carioca tenha tido mais oportunidades de gol, a habilidade do goleiro Everson, o destaque da noite, impediu que a bola balançasse as redes em diversas ocasiões. Mas o Flamengo também desperdiçou boas chances devido à má finalização".

O Palmeiras, na mesma noite, perdeu para o Grêmio por 3 a 2 após poupar os 11 titulares para a final da Libertadores no próximo final de semana. O diário espanhol afirmou que, após a derrota do Alviverde, as chances de o Rubro-Negro levantar a taça na próxima rodada são altas:



"O Flamengo receberá o Ceará no dia 3 de dezembro, na penúltima rodada do torneio, onde muito provavelmente conquistará o título com uma rodada de antecedência e levantará a taça do Brasileirão mais uma vez".

Antes do jogo contra o Vozão, na próxima quarta-feira (3), o Flamengo viajará ao Peru, para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. A decisão será às 18h, no Monumental de Lima.