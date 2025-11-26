Rio - Torcedores do Flamengo levaram uma cabeça de porco em forma de provocação ao Palmeiras para o 'AeroFla', nesta quarta-feira (26). Os rubro-negros fazem grande festa antes do embarque do elenco rumo a Lima, no Peru, onde será disputada a final da Libertadores da América.
Pela 'Glória Eterna', Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima. O vencedor da decisão será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato do torneio continental.
Os rivais também brigam por mais um título do Campeonato Brasileiro. Líder, com 75 pontos, o Rubro-Negro tem cinco de vantagem sobre o Verdão, segundo colocado. Para erguer a taça, o time carioca precisa apenas de uma vitória simples sobre o Ceará, quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã.
