Bruno Henrique marcou o gol de empate do Flamengo contra o Atlético-MG - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/11/2025 07:30 | Atualizado 26/11/2025 07:55

Rio - Um dos remanescentes da histórica temporada de 2019, Bruno Henrique vive seu melhor ano desde 2021. Decisivo na reta final do Brasileirão, o atacante marcou no empate com o Atlético-MG por 1 a 1 , nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada, e chegou a marca de seis gols nos últimos seis jogos.

Com o gol marcado diante do Atlético-MG, Bruno Henrique chegou a 15 na temporada e já vive o seu melhor ano desde 2021, quando fez 20. Nos últimos seis jogos do Brasileirão, o atacante marcou seis gols e foi determinante para o Flamengo recuperar a liderança e colocar vantagem sobre o Palmeiras.

Nos últimos seis jogos, Bruno Henrique só não marcou no clássico contra o Fluminense. Já contra os outros adversários, balançou as redes em todas as oportunidades: três vezes em dois jogos contra o Sport e uma vez contra o Santos, Bragantino e Atlético-MG. Em média, precisou de 69 minutos para marcar um gol.

"É o trabalho, o trabalho devolve. E eu trabalho muito, sou muito dedicado. Acho que isso está sendo mostrado dentro de campo. Fico muito feliz. Eu amo o Flamengo, é o time do meu coração", disse o atacante após o empate com o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Contratado em 2019, Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O atacante, de 34 anos, pode igualar o ano mágico de 2019 conquistando mais uma vez com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ao todo, soma 110 gols e 58 assistências em 336 jogos com o Manto Sagrado.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 75 pontos e aumentou a distância para o Palmeiras, que perdeu para o Grêmio e permaneceu com 70. Por isso, o Rubro-Negro pode conquistar o título na próxima rodada em caso de vitória sobre o Ceará, quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada.

Antes de decidir o título brasileiro, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube do país a sagrar-se tetracampeão da Libertadores. O Rubro-Negro decide o título continental contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.