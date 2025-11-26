Bruno Henrique marcou o gol de empate do Flamengo contra o Atlético-MGAdriano Fontes/Flamengo
Decisivo na reta final, Bruno Henrique vive temporada mais artilheira desde 2021
Atacante marcou no empate com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão
Decisivo na reta final, Bruno Henrique vive temporada mais artilheira desde 2021
Atacante marcou no empate com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão
Alex Sandro pode conquistar a América pela segunda vez com Filipe Luís
Lateral e treinador dividiram poucas conquistas por concorrerem pelo mesmo espaço na Seleção
Filipe Luís exalta Bruno Henrique após empate do Flamengo: 'Sempre acreditei nele'
Atacante balançou a rede sobre o Atlético-MG nos últimos minutos, na Arena MRV
Bruno Henrique valoriza empate do Flamengo e ressalta foco na Libertadores
Depois de vencer o Atlético-MG e dar mais um passo rumo ao título brasileiro, o Rubro-Negro terá pela frente a decisão do torneio continental, no sábado (29)
Flamengo busca empate com o Atlético-MG no fim, mas vê título adiado no Brasileiro
Rubro-Negro ficaria com a taça antecipadamente em caso de vitória, já que o Palmeiras foi superado pelo Grêmio, em Porto Alegre
Eduardo Paes reforça orientações para o ‘AeroFla’: 'Comportem-se'
Operação do COR-Rio deve reunir cerca de 10 mil torcedores, nesta quarta-feira (26)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.