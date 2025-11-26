Bruno Henrique celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Atlético-MG, na Arena MRV - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Atlético-MG, na Arena MRVAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/11/2025 00:02

"É o trabalho, o trabalho devolve. E eu trabalho muito, sou muito dedicado. Acho que isso está sendo mostrado dentro de campo. Fico muito feliz. Eu amo o Flamengo, é o time do meu coração", celebrou o atacante, depois do confronto.

"Um jogo muito difícil. Nossa equipe lutou até o final, não desistimos e conseguimos o empate. Conquistamos um ponto muito importante", ponderou.



Agora, o Flamengo vira a chave para outro compromisso decisivo: a final da Libertadores, contra o próprio Palmeiras, sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. "Agora é descansar e focar na final. Será um grande jogo, os dois melhores times do país", disse Bruno Henrique.

Já no Brasileirão, o Rubro-Negro precisa somente de uma vitória simples sobre o Ceará para selar o eneacampeonato. O jogo será na quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição nacional. Neste momento, o time carioca soma 75 pontos, na liderança - cinco de vantagem sobre o Verdão, atual segundo colocado.