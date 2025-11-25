Eduardo Paes - Roberto Filho / BrazilNews

Leia mais: Flamengo pode comemorar terceiro título nacional em cima do Atlético-MG Rio - Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes reforçou as orientações para o ‘AeroFla’. O Flamengo embarcará nesta quarta-feira (26) para Lima, no Peru, para disputar o tetracampeonato da Libertadores da América. A final será no sábado (29), contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília).

O Rubro-Negro informou, por meio de suas redes sociais, que o monitoramento do deslocamento da delegação será realizado de acordo com orientações do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). São esperados mais de 10 mil torcedores.

“O Centro de Operações vai monitorar até o Galeão a delegação do Flamengo, que vai representar o Rio na final da Libertadores. E o vascaíno aqui vai ficar de olho para garantir que o deslocamento seja tranquilo e sem problemas. Flamenguistas, comportem-se!”, declarou Eduardo Paes.

O clube ainda solicitou que evitem se concentrar na saída do CT George Helal ou acompanhar o ônibus no trajeto até o Aeroporto do Galeão, uma vez que não haverá paradas ao longo do percurso.

