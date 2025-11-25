Belo Horizonte - Em último ato antes da decisão da Libertadores, o Flamengo empatou com o Atlético-MG em 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, e desperdiçou a chance de selar o título brasileiro antecipadamente. Isso porque o Palmeiras, rival direto na briga pela taça, foi superado pelo Grêmio, em Porto Alegre. Assim, bastava ao Rubro-Negro ter vencido o Galo para carimbar o eneacampeonato. Bernard foi quem marcou pelo time da casa e Bruno Henrique, nos últimos minutos, para os visitantes.
fotogaleria
A duas rodadas do fim, a equipe comandada por Filipe Luís chegou aos 75 pontos, na liderança. O Verdão, em segundo, ficou com 70. Agora, o time carioca vira completamente a chave para a final do torneio continental. O adversário será o próprio Palmeiras, sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Na competição nacional, basta ao Fla vencer o Ceará para levantar o troféu. A partida será na quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã.
O jogo
O início do confronto teve domínio do Flamengo, que controlou a posse e tentou achar espaço na forte marcação do Atlético-MG. Pouco conseguiu. Samuel Lino bateu fraco, nas mãos de Everson, e Carrascal mandou para fora. Quem chegou com maior afinco foi o Galo, em cabeçada de Dudu. Rossi segurou firme. Então, veio a primeira chance do Rubro-Negro: Luiz Araújo cruzou e Samuel Lino cabeceou como manda o manual, mas carimbou a trave. Em seguida, de novo de cabeça, parou no goleiro.
Aos 33 minutos, o Galo respondeu. Dudu recebeu pelo lado esquerdo, deixou Emerson Royal para trás e levantou para Bernard, que completou para a rede e abriu o placar. Desde então, o Fla partiu para cima e assustou algumas vezes. Ayrton Lucas chutou e a bola passou raspando o poste.
Na sequência, Samuel Lino arriscou de fora e viu Everson defender com a ponta dos dedos. No escanteio, Léo Pereira perdeu um gol incrível, sem goleiro e na pequena área. Wallace Yan ainda quase fez no fim, mas também errou a meta.
Para correr atrás do resultado, Filipe Luís acionou Bruno Henrique para a vaga de Wallace Yan no intervalo. E, logo, mais mudanças: Arrascaeta e Jorginho entraram nos lugares de Carrascal e Evertton Araújo, respectivamente.
O Flamengou aumentou o ritmo e chegou novamente com Samuel Lino, de cabeça. Mais uma vez, Everson levou a melhor e defendeu. Antes, Rony perdera oportunidade cara a cara. Rossi pegou com os pés. Cebolinha e Plata substituíram Samuel Lino e Luiz Araújo.
Recuado e bem postado defensivamente, o Atlético-MG resistiu por um bom tempo. Plata quase deixou tudo igual, mas foi outro que parou na trave. Pouco depois, Bruno Henrique conseguiu. Danilo levantou na área e o atacante subiu mais do que todo mundo para empatar, aos 46. Rony ainda foi expulso antes do apito final.
Atlético-MG 1x1 Flamengo
Data e hora: 25/11/2025, às 21h30 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Gols: Bernard, aos 33 min/1ºT (1-0); Bruno Henrique, aos 46 min/2ºT (1-1). Cartões amarelos: Natanael, Everson e Bernard (CAM); Pulgar e Bruno Henrique (FLA). Cartões vermelhos: Rony (CAM).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Evertton Araújo (Jorginho); Luiz Araújo (Plata), Carrascal (Arrascaeta) e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Wallace Yan (Bruno Henrique).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli) Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Natanael (Iván Román), Alan Franco, Alexsander, Bernard (Reinier) e Guilherme Arana; Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Rony).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.