Filipe Luís e Alex Sandro se abraçam após o título do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís e Alex Sandro se abraçam após o título do Carioca Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2025 07:00 | Atualizado 26/11/2025 07:52

disputará sua segunda final de Libertadores na carreira, após ser campeão com o Santos, em 2011. Agora no Alex Sandrona carreira, após ser campeão com o Santos, em 2011. Agora no Flamengo , o lateral pode conquistar a América mais uma vez, e sob o comando de um treinador que foi um de seus grandes concorrentes na seleção brasileira, na década passada.

Contra Filipe Luís, o experiente lateral perdeu uma disputa para ir à Copa do Mundo, em 2018, no Catar. Os dois normalmente brigavam pelo mesmo espaço, já que Marcelo era o titular. Ainda assim, tiveram a oportunidade de dividir algumas convocações juntos.



Quando Alex Sandro ganhou vaga na Seleção

A mais especial de todas foi a Copa América de 2019, no Brasil. Os dois fizeram parte do grupo que conquistou o título, a primeira vez em que Alex Sandro e Filipe Luís conquistaram a América, e agora vão em busca do título entre clubes.



Naquela Seleção comandada por Tite, o hoje técnico do Flamengo começou como titular no torneio, mas perdeu espaço primeiro ao ser substituído contra Peru (5 a 0) e Paraguai (vitória por 4 a 3 nos pênaltis), nas quartas de final. E o agora lateral rubro-negro conquistou a vaga a partir da semifinal.



Aquele ano de 2019 foi o último em que os dois disputaram espaço, já que Filipe Luís só seria convocado mais uma vez no segundo semestre. A partir do novo ciclo, Alex Sandro se firmou como titular e foi para a Copa de 2022, no Catar.



Já em 2018 e 2017, os dois se revezaram no time quando foram convocados juntos. Ao todo, cada um começou como titular quatro vezes. Só que, na hora de ir para a Copa do Mundo, Filipe Luís levou a melhor, mesmo sofrendo uma fratura na perna esquerda, em março, poucos meses antes da convocação final.



As conquistas pelo Flamengo

Antes de se tornar treinador dos profissionais Flamengo, ele acompanhou a chegada de Alex Sandro ao clube, ainda sob o comando de Tite. E elogiou a contratação do ex-concorrente na seleção brasileira.



"Um cara espetacular. Nível altíssimo. Jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com o Ayrton Lucas, e com a possível volta do Viña no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito grande", analisou à época Filipe Luís.

Juntos os dois já conquistaram três troféus pelo Rubro-Negro. Com o treinador no comando, o lateral levantou a Copa do Brasil em seu retorno ao futebol brasileiro. E neste ano, levou a Supercopa Rei e o Campeonato Carioca, além de estar muito perto do Brasileirão. Resta a Libertadores.