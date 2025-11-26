Bruno Henrique comemora gol de empate contra o Atlético-MG - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/11/2025 07:56 | Atualizado 26/11/2025 08:08

Rio - Torcedores famosos do Flamengo exaltaram Bruno Henrique nas redes sociais, após o atacante garantir o empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG nos últimos minutos do jogo desta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Rubro-Negro mais próximo do título e levou flamenguistas à loucura.

"Ídolo!", afirmou o cantor Borges. "E vai decidir sábado!", previu o cantor Ivo Meirelles. "Bruno Henrique, nosso ídolo eterno", escreveu o rapper Papatinho. O compositor sertanejo João Gabriel também projetou a final da Libertadores: "Bruno é titular e ponto! Sábado será o dia dele e nosso!"

O Flamengo perdia o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Bernard. Bruno Henrique entrou no lugar de Wallace Yan após o intervalo e empatou aos 46 minutos do segundo tempo, depois de cruzamento do zagueiro Danilo. O camisa 27 marcou seis vezes nas últimas seis partidas , e acumula oito gols em todo o Brasileirão.

"Depois do Zico é ele, zero polêmica, sempre se entregou, sempre decidiu, nunca correu do problema, mudou de posição pra ajudar, e vai fazer o gol do título", destacou o influenciador Leandro Freitas "Macaé". Já o comediante Eduardo Barreto ressaltou a importância do atleta para a equipe: "Ídolo", publicou nas redes, com um emoji de coração.

Filipe Luís exalta Bruno Henrique

"Muitas vezes, as fases do jogador geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. Está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para grande final", declarou o treinador na entrevista coletiva.

Final da Libertadores

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h, pela final da Copa Libertadores, no estádio Monumental, em Lima, Peru. Ambos os times buscam o tetracampeonato da competição, inédito para equipes brasileiras.