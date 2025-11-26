Bruno Henrique comemora gol de empate contra o Atlético-MGAdriano Fontes / Flamengo
Famosos exaltam Bruno Henrique após gol de empate contra o Atlético-MG: 'Ídolo eterno'
Flamengo ficou mais próximo do título depois do atacante marcar, aos 46 minutos do segundo tempo
Pulgar e Varela chegam à final da Libertadores em novo momento no Flamengo
Os dois foram campeões em 2022, mas tinham pouco espaço no time
Decisivo na reta final, Bruno Henrique vive temporada mais artilheira desde 2021
Atacante marcou no empate com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão
Alex Sandro pode conquistar a América pela segunda vez com Filipe Luís
Lateral e treinador dividiram poucas conquistas por concorrerem pelo mesmo espaço na Seleção
Filipe Luís exalta Bruno Henrique após empate do Flamengo: 'Sempre acreditei nele'
Atacante balançou a rede sobre o Atlético-MG nos últimos minutos, na Arena MRV
Bruno Henrique valoriza empate do Flamengo e ressalta foco na Libertadores
Depois de vencer o Atlético-MG e dar mais um passo rumo ao título brasileiro, o Rubro-Negro terá pela frente a decisão do torneio continental, no sábado (29)
