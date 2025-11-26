Erick Pulgar e Guillermo Varela chegaram ao Flamengo no meio de 2022, ano em que o time conquistou o título da Libertadores, mas tiveram pouco espaço naquela temporada. Atualmente, a dupla vive um novo momento e tem papel importante no Rubro-Negro, que vai buscar a Glória Eterna pela quarta vez.
Tanto o chileno quanto o uruguaio participaram de poucas partidas com o Manto na temporada de 2022. O volante disputou oito jogos e o lateral-direito, seis.
Na decisão, contra o Athletico-PR, Pulgar ficou no banco de reservas e não entrou. Thiago Maia e João Gomes formaram a dupla de volantes da equipe. Arturo Vidal entrou durante o segundo tempo.
Varela, por sua vez, sequer apareceu no banco de reservas. Rodinei, que passava por grande fase, era o titular. Matheuzinho ficou como opção para o técnico Dorival Junior na partida, mas não precisou entrar.
Os dois já receberam elogios do treinador em entrevistas coletivas. Após o título do Campeonato Carioca, Filipe Luís afirmou que Pulgar poderia estar no Barcelona.
"Repito: o Erick, para mim, é um jogador que perfeitamente estaria jogando no Barcelona, perfeitamente. Eu vejo os detalhes, o quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. Muitas vezes a bola não entra no jogador que está perto porque ele está prevenindo essa ação. São muitos detalhes que o fazem ser um jogador de classe mundial. É meu pensamento", completou.
Varela, por sua vez, se tornou ainda mais importante após a saída de Wesley, que atualmente defende a Roma. O lateral-direito também mostrou versatilidade nesta temporada ao atuar como volante para ajudar o time.
"Que jogador é o Varela, que jogo fez, que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo que passou, rendimento extraordinário. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo", afirmou o treinador, após o jogo contra o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão.
