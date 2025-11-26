Os gringos Varela e Pulgar vestem a camisa do Flamengo desde 2022 - Marcelo Cortes/Flamengo

Os gringos Varela e Pulgar vestem a camisa do Flamengo desde 2022Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/11/2025 08:00

Erick Pulgar e Guillermo Varela chegaram ao Flamengo no meio de 2022, ano em que o time conquistou o título da Libertadores, mas tiveram pouco espaço naquela temporada. Atualmente, a dupla vive um novo momento e tem papel importante no Rubro-Negro, que vai buscar a Glória Eterna pela quarta vez.

Tanto o chileno quanto o uruguaio participaram de poucas partidas com o Manto na temporada de 2022. O volante disputou oito jogos e o lateral-direito, seis.

Na decisão, contra o Athletico-PR, Pulgar ficou no banco de reservas e não entrou. Thiago Maia e João Gomes formaram a dupla de volantes da equipe. Arturo Vidal entrou durante o segundo tempo.

Varela, por sua vez, sequer apareceu no banco de reservas. Rodinei, que passava por grande fase, era o titular. Matheuzinho ficou como opção para o técnico Dorival Junior na partida, mas não precisou entrar.

Moral com Filipe Luís

Os dois já receberam elogios do treinador em entrevistas coletivas. Após o título do Campeonato Carioca, Filipe Luís afirmou que Pulgar poderia estar no Barcelona.

"Repito: o Erick, para mim, é um jogador que perfeitamente estaria jogando no Barcelona, perfeitamente. Eu vejo os detalhes, o quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. Muitas vezes a bola não entra no jogador que está perto porque ele está prevenindo essa ação. São muitos detalhes que o fazem ser um jogador de classe mundial. É meu pensamento", completou.

Varela, por sua vez, se tornou ainda mais importante após a saída de Wesley, que atualmente defende a Roma. O lateral-direito também mostrou versatilidade nesta temporada ao atuar como volante para ajudar o time.

"Que jogador é o Varela, que jogo fez, que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo que passou, rendimento extraordinário. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo", afirmou o treinador, após o jogo contra o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão.

Renovações

Neste ano, o Flamengo acertou a renovação de contrato de Pulgar e Varela. Os dois têm vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2027.

Final da Libertadores 2025

O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O vencedor será o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.