Romário assina a Coluna do Baixola no Jornal O DIAThales Marques

Publicado 27/11/2025 08:00 | Atualizado 27/11/2025 08:08

Rio - Um dos maiores nomes da história do futebol e colunista do Jornal O DIA, o ex-atacante e senador Romário acredita que a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no próximo sábado (29) será bem equilibrada. O Baixinho deixou claro que irá torcer pelo Rubro-Negro na decisão.

"Vai ser um jogo duro pra car@lh@! Flamengo e Palmeiras são os dois melhores clubes do futebol da América do Sul, no momento, pelo menos pra mim. Agora, se me perguntarem pra quem eu vou torcer, pelo Flamengo! O time que eu já vesti a camisa, que eu tenho uma ótima relação com a torcida, com os dirigentes e, o principal, é do Rio de Janeiro. Espero real que seja um jogão. O futebol merece!", afirmou Romário.

Romário nos tempos em que defendeu o Flamengo Arquivo O Dia

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Romário chegou no ano seguinte como melhor jogador do futebol para defender o Flamengo. No total, foram 204 gols em 240 partidas com a camisa do Rubro-Negro. Ele atuou no clube de 1995 a 1999.

A final da Libertadores neste sábado irá definir qual clube brasileiro será o primeiro tetracampeão da competição. Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Lima, às 18h (de Brasília)>