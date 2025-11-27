Rubro-negros incentivaram os jogadores antes da viagem para Lima, no PeruÉrica Martin / Agência O Dia
O jornal português 'A Bola' destacou o momento em que a torcida subiu no ônibus da delegação, além da festa com fogos e bandeiras. "Um espetáculo raro até para os padrões sul-americanos", escreveu.
No Chile, o portal 'ADN' reforçou que "só o Flamengo é capaz de criar um ambiente como esse às vésperas de uma decisão continental". No entanto, classificou o evento como uma "ação perigosa".
Como enfatizou o 'Olé', da Argentina, alguns torcedores conseguiram invadir o veículo que transportava os jogadores, "em meio a uma avalanche humana". Vários tiraram fotos e até ganharam presentes dos atletas.
Contagiado pela energia dos rubro-negros, o Flamengo se prepara para encarar o Palmeiras no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima. O vencedor da final se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.