Torcedores do Flamengo chamam a atenção com máscara de jogadores do timeReprodução de redes sociais

27/11/2025



A torcida do Flamengo a cada dia enche mais a cidade de Lima, no Peru, onde acontece a final da Libertadores. À espera do jogo de sábado (29), às 18h (de Brasília), contra o Palmeiras, os rubro-negros aproveitam os dias para fazer a festa e se divertirem à espera do sonhado tetra.

Torcida do Flamengo reunida no “Shopping Larco Mar” ponto de encontro dos Flamenguistas em Lima - Peru.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/VY1i9GI1g5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2025

Um grupo de torcedores, inclusive, fez questão de levar máscaras com os rostos dos jogadores, à espera que sejam os heróis da partida. Eles marcaram presença no Shopping Larco Mar, um dos pontos de encontro dos flamenguistas. E para completar a festa, estavam com uma caixa de som com músicas da torcida e com referência ao Flamengo, chamando a atenção na rua.



Confiantes no quarto título da Libertadores, eles escolheram um jogador do Palmeiras para provocar e ganhar um rosto. E é claro que foi Andreas Pereira, vilão do vice do Flamengo em 2021 para o rival, chamado de "entregador de paçoca" no cartaz da "fantasia".

Até mesmo a presidente do Alviverde, Leila Pereira, 'apareceu' de surpresa, com um dos torcedores usando a máscara com seu rosto. O que chamou a atenção até do mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que tirou uma foto.



Para chegar à capital peruana, os rubro-negros vieram de vários cantos do Brasil, não apenas do Rio. E muitos também fizeram caminhos diferentes para chegar, com escalas no Panamá, Chile, Argentina e Colômbia.

Nos próximos dois dias, a expectativa é que o número de torcedores do Flamengo cresça ainda mais para o dia da decisão. E a festa deve continuar, com a esperança que não acabe depois do jogo.