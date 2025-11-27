Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/11/2025 18:28

Rio - O maior ídolo da história do Flamengo , Zico parabenizou a torcida do Flamengo pela festa no ' AeroFla '. Os rubro-negros acompanharam o embarque da delegação, que partiu para Lima, capital do Peru, onde acontecerá a final da Libertadores.

"Parabéns mais uma vez a essa torcida maravilhosa pelo apoio incansável ao time e por isso sempre digo que a torcida é o maior patrimônio do clube", escreveu Zico, nesta quinta-feira (27), no Instagram.





O ponto oficial de concentração da torcida foi o Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária. De lá, os torcedores partiram rumo ao Terminal de Cargas do Galeão, onde receberam o time. Um "mar rubro-negro" cercou o ônibus do Flamengo.

Posteriormente, alguns subiram em cima e outros conseguiram entrar pelo teto. O ônibus ainda sofreu algumas danificações nas laterais.

A festa, porém, terminou em confusão. No momento da dispersão dos torcedores no Terminal de Cargas, uma correria começou. Os policiais utilizaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores.