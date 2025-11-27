Lance do jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Lance do jogo entre Flamengo e Palmeiras no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/11/2025 16:29

Rio - Os finalistas da Libertadores receberam destaque na Espanha. Nesta quinta-feira (27), o jornal 'As' publicou uma matéria com o seguinte título: "Palmeiras e Flamengo , o sucesso de fazer as coisas direito".

A reportagem ressalta que a final da competição continental é "uma continuação da rivalidade entre os dois clubes, dentro e fora de campo, que tem se mantido no futebol brasileiro nos últimos dez anos".

O jornal também chamou a atenção do projeto dos dois clubes e também destacou contratações que foram feitas. O Palmeiras contratou Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona e estava emprestado junto ao Betis. Já Samuel Lino veio do Atlético de Madrid para o Flamengo.

"Com projetos ambiciosos e contratações que rivalizam com o futebol europeu, casos recentes como o de Vítor Roque, que deixou o Barcelona rumo ao Palmeiras por 25 milhões de euros, e o de Samuel Lino, que saiu do Atlético de Madrid para o Rio de Janeiro por 22 milhões de euros, para citar apenas alguns exemplos, demonstram que ambos os clubes podem competir financeiramente com, ou quase competir com, as melhores equipes do mundo", escreveu o 'As'.

"Para se ter uma ideia da dimensão desse investimento, o Palmeiras gastou €110 milhões em 12 contratações somente neste ano, enquanto o Flamengo investiu aproximadamente €50 milhões em sete reforços", completou.

Palmeiras e Flamengo vão medir forças no sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. O vencedor será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores.