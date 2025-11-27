Craque Neto - Reprodução

Publicado 27/11/2025 19:56 | Atualizado 27/11/2025 19:59

Rio- Em clima de brincadeira e promessa (parcialmente) cumprida, Craque Neto surpreendeu os telespectadores ao aparecer no programa 'Os Donos da Bola' usando uma cueca boxer de oncinha em cima da calça, nesta quinta-feira (27). A aparição inusitada foi para pagar uma aposta que fez sobre Ferreirinha, do São Paulo, mas sem cumprir exatamente o trato, já que deveria vestir uma tanguinha.

"Já que o Ferreirinha não faz gol, eu vou me antecipar. Eu gostei. É flexível. Vou levar pra casa", disse Craque Neto.

whatsapp_image_2025-11-27_at_19.46.58.jpeg giovanna.nascimento

Em defesa do apresentador, ele pagou a promessa mesmo sem ter perdido a aposta. Afinal, até agora o jogador do São Paulo marcou oito gols na temporada de 2025, sendo que precisava de mais dois. Entretanto, com um edema na coxa, Ferreirinha está praticamente fora do restante da temporada.

A promessa de Craque Neto

No dia 10 de abril, durante o programa, Neto comentou a longa seca de gols do atacante, que já acumulava nove meses sem marcar. Foi então que o apresentador lançou a aposta: caso Ferreirinha atingisse a marca de 10 gols na temporada, ele apresentaria a atração vestindo apenas uma tanga.

“Se o Ferreirinha fizer 10 gols eu vou vir de tanga, não vou ficar o programa todo, mas eu vou colocar“, afirmou o apresentador na ocasião.

Confira abaixo o vídeo: