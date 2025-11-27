Abel Ferreira conquistou 10 títulos desde que chegou ao Palmeiras, em 2020Cesar Greco / Palmeiras
Abel Ferreira anuncia que renovará com o Palmeiras
Técnico português, se cumprir o contrato, completará sete anos no clube
Zubeldía exalta atuação do Fluminense e minimiza goleada: 'Objetivo era classificar'
Técnico argentino agora quer a vaga direta na fase de grupos da Libertadores
John Kennedy comemora fim do jejum pelo Fluminense: 'Que a zica saia de vez'
Atacante também admite surpresa com a goleada do Tricolor sobre o São Paulo
Fluminense atropela, faz seis no São Paulo e se garante na Libertadores
Com grande atuação e muito espaço, Tricolor consegue resultado histórico no Brasileirão
Flamengo faz primeiro treino em Lima e Filipe Luís manda recado à torcida
Rubro-Negro conta com retorno de Léo Ortiz para a final da Libertadores
Neymar treina de novo e pretende ir para jogo do Santos: 'Pronto'
Camisa 10 será relacionado, mas participação dependerá de avaliação na sexta-feira
Danilo tem lesão confirmada e pode não jogar mais pelo Botafogo em 2025
Problema na coxa esquerda é o segundo desde setembro
