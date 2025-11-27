Abel Ferreira conquistou 10 títulos desde que chegou ao Palmeiras, em 2020 - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira ainda não assinou o contrato, mas já confirmou a renovação com o Palmeiras até o fim de 2027. O treinador português e a diretoria palmeirense já haviam entrado em acordo, mas deixaram para a oficialização para depois da final da Libertadores.



Com tudo certo e para dar fim a qualquer possibilidade de notícia diferente, Abel Ferreira tratou de encerrar o assunto.



"Minha palavra vale mais que uma assinatura, não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. Se sou diferente, poderia ter saído há muito tempo do Palmeiras, clubes que poderiam pagar 4 milhões de euros, 10 milhões de euros e decidi ficar pelo Palmeiras e pela minha família", afirmou em entrevista ao site 'ge'.



Nesta semana, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já havia confirmado o desejo de permanência e que havia um acordo verbal.



"A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Pelo cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras", completou.



Abel Ferreira, inclusive, aproveitou o ano de 2025 para fazer uma reformulação no elenco do Palmeiras. Para a próxima temporada, ele considera ter o grupo ideal para o que pensa de futebol.

