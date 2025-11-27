Site vazou a possível camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução/FootyHeadlines

Site vazou a possível camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026Reprodução/FootyHeadlines

Publicado 27/11/2025 16:40 | Atualizado 27/11/2025 16:41

Rio - O site "FootyHeadlines", especializado em camisas esportivas, vazou o possível uniforme principal da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O veículo publicou imagens nesta quinta-feira (27) e revelou que a Nike, fornecedora de material esportivo, se inspirou na peça de 1970.

A camisa terá o novo template da fornecedora de material esportivo americana e aposta em um desenho mais limpo e clássico. A peça terá a cor amarela em um tom mais escuro e é inspirada na camisa utilizada pela seleção brasileira na Copa de 1970, disputada no México, que será uma das sedes em 2026.

A fornecedora decidiu adotar um tom mais escuro do amarelo, rompendo com as versões mais claras dos últimos ciclos. A gola terá a cor verde escuro e é redonda, com uma ponta triangular. Dentro, terá a frase "Vai Brasa". A manga terá o mesmo acabamento. Também há detalhes em verde claro, com linhas finas, nos ombros e laterais da camisa.

Por fim, o escudo da CBF volta a ficar posicionado no lado esquerdo da camisa, diferentemente da versão atual em que está centralizado. Já o símbolo da Nike, fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, aparece na cor verde do lado direito.