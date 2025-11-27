Site vazou a possível camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026Reprodução/FootyHeadlines
Site vaza possível camisa da Seleção para Copa do Mundo de 2026
Peça é inspirada na utilizada pelo Brasil no Mundial de 1970
CEO do Botafogo brinca sobre clube francês: 'Não emprestem dinheiro ao Lyon'
Thairo Arruda detalha a relação financeira entre as partes
Flamengo e Palmeiras ganham destaque em jornal espanhol
O 'As' apontou o 'sucesso de fazer as coisas direito' ao falar sobre os dois clubes
Cristiano Ronaldo se torna acionista de organização de MMA
Craque português é apaixonado por artes marciais
STJD marca julgamento de dirigentes do Botafogo após confusão em clássico com o Vasco
Léo Coelho e Joel Carli podem ser punidos na segunda-feira (1º) por invasão à área da arbitragem; entenda
Fluminense divulga parcial de ingressos comercializados para o jogo contra o São Paulo
As duas equipes vão se enfrentar pela 36ª rodada do Brasileirão
