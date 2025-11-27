Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 27/11/2025 15:47

Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo se tornou acionista de uma organização espanhola de MMA, a WOW FC. Apaixonado por artes marciais, o craque português é amigo e admirador de vários lutadores.

"O MMA representa valores em que realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. A WOW FC está construindo algo único e poderoso, e tenho orgulho em me juntar a este projeto para ajudar a elevar o esporte e inspirar a próxima geração", afirmou o jogador, em comunicado oficial.



Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele já disse que prefere assistir a lutas ao invés de partidas de futebol. "Jogar futebol é minha paixão, mas assisto a outros esportes na TV. Entre uma partida de futebol ou uma luta de boxe ou UFC, escolho a segunda opção. Mas não acho que poderia ter sido um boxeador, é difícil", contou, à 'DAZN'.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue performando em alto nível e está cada vez mais próximo de chegar aos mil gols na carreira - já foram 954. Nesta temporada, soma 11 tentos e duas assistências em 12 jogos.