Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia SauditaFayez Nureldine / AFP
"O MMA representa valores em que realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. A WOW FC está construindo algo único e poderoso, e tenho orgulho em me juntar a este projeto para ajudar a elevar o esporte e inspirar a próxima geração", afirmou o jogador, em comunicado oficial.
Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele já disse que prefere assistir a lutas ao invés de partidas de futebol. "Jogar futebol é minha paixão, mas assisto a outros esportes na TV. Entre uma partida de futebol ou uma luta de boxe ou UFC, escolho a segunda opção. Mas não acho que poderia ter sido um boxeador, é difícil", contou, à 'DAZN'.
