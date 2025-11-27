São Januário é a casa do VascoMatheus Lima / Vasco
Reforma de São Januário tem estimativa de R$ 800 milhões, e Vasco pode adiar início das obras
Diretoria considera difícil iniciar as obras no primeiro semestre de 2026
Vasco tem retorno de Coutinho como trunfo para encerrar jejum no Brasileiro
Camisa 10 estará à disposição para jogo-chave com o Internacional, em São Januário
Vasco finaliza troca e terá novo gramado contra o Internacional em São Januário
Cruz-Maltino aproveitou a Data Fifa para realizar a mudança do campo. Trabalho durou 18 dias
Pedrinho deseja renovar com Diniz independente de resultado final do Vasco no Brasileiro
Contrato do técnico se encerra no fim do ano que vem
Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não permanecerá em clube da MLS
Toronto FC não irá exercer a opção de compra do meia suíço
Vasco aposta em sequência de jogos em São Januário para se reerguer na reta final
Cruz-Maltino perdeu os últimos cinco jogos e tenta encerrar jejum na próxima sexta-feira (28)
