São Januário é a casa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/11/2025 15:00 | Atualizado 27/11/2025 15:07

Rio - O Vasco tem realizado reuniões nas últimas semanas para debater sobre a reforma de São Januário. A capacidade e o valor total da obra se tornou o principal tema das conversas. O Cruz-Maltino considera difícil começar as obras no primeiro semestre de 2026 e deve adiá-la novamente, segundo o "ge".

A expectativa era começar as obras no início de 2026, mas houve uma mudança de planos. O Vasco tem feito estudos complementares e vê as etapas burocráticas como fatores que impedem a definição de uma data do início da reforma de São Januário.

O plano inicial do clube era ampliar a capacidade do estádio para cerca de 47 mil pessoas. Após realizar alguns estudos, o Vasco acredita que a capacidade ideal fica em torno de 45 mil torcedores. O clube trabalha com o custo de R$ 800 milhões, segundo o canal "Atenção, Vascaínos".

No projeto inicial, o potencial construtivo de São Januário renderia pouco mais de R$ 500 milhões. Agora, o Vasco precisa encontrar outra forma de complementar o valor para iniciar a reforma do estádio. Uma solução pode ser a venda dos naming rights.