Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Rio - Mesmo em meio à má fase do Vasco, a torcida esgotou os ingressos para o duelo com o Internacional, nesta sexta-feira (28). O Cruz-Maltino acumula cinco derrotas seguidas e precisa vencer para sair de perto da briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. 
Sob o comando de Fernando Diniz, o Gigante da Colina chegou a engatar boa sequência e sonhou com uma vaga na Libertadores de 2026. No entanto, viu o momento favorável acabar e se reaproximou da luta pela permanência na Série A. O time carioca espera interromper a crise para ter um fim de ano mais tranquilo, focado na disputa pelo título da Copa do Brasil.
Vasco e Internacional vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino soma 42 pontos e ocupa a 13ª posição. Já o Colorado é o 15º, com 41. Quem abre o rebaixamento é o Santos (38).