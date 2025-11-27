Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco
O camisa 10 é trunfo do Cruz-Maltino para encerrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Articulador da equipe, o meia-atacante fez 11 gols e deu cinco assistências em 50 jogos nesta temporada, sendo 49 como titular.
Depois de crescer de produção e engatar quatro vitórias seguidas, o Gigante da Colina viu o bom momento ruir e, agora, já acumula cinco derrotas consecutivas - para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Antes, o time carioca chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores.
Vasco e Internacional vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino soma 42 pontos e ocupa a 13ª posição. Já o Colorado é o 15º, com 41. Quem abre o rebaixamento é o Santos (38).
