Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Técnico do Vasco, Fernando Diniz terá um retorno importante para encarar o Internacional, nesta sexta-feira (28). Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão automática na última rodada, estará à disposição e voltará à escalação principal.
Leia mais: Vasco terá novo gramado contra o Internacional em São Januário

O camisa 10 é trunfo do Cruz-Maltino para encerrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Articulador da equipe, o meia-atacante fez 11 gols e deu cinco assistências em 50 jogos nesta temporada, sendo 49 como titular.

Depois de crescer de produção e engatar quatro vitórias seguidas, o Gigante da Colina viu o bom momento ruir e, agora, já acumula cinco derrotas consecutivas - para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Antes, o time carioca chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores.
No entanto, com a má fase, viu a chance de disputar o torneio continental diminuir e a briga contra a zona de rebaixamento se reaproximar: ainda tem boa vantagem para a degola, mas, para espantar a dúvida, precisa interromper a crise.
Leia mais: Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não permanecerá na MLS

Vasco e Internacional vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino soma 42 pontos e ocupa a 13ª posição. Já o Colorado é o 15º, com 41. Quem abre o rebaixamento é o Santos (38).
fotogaleria
Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco nesta temporada
Coutinho estará à disposição para a partida contra o Internacional